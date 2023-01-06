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Hayvana eziyet bitmiyor! Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürüklediler

Hayvana eziyet bitmiyor! Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürüklediler

Hayvanlara yönelik bir işkence daha gerçekleşti. Bursa'da bir kişi, kamyonete bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi. Dehşet anları ise saniye saniye kaydedildi

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Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü.

Kamyonetin kasasına koyarak götürmek yerine eziyet ederek götürmeyi tercih eden sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

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