İmamoğlu'ndan iktidara kayyum tepkisi: Milletimiz bunu sana yaptırmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da metro açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İBB'ye kayyum atanacak iddialarına cevap veren İmamoğlu: "Milletimiz bunu sana yaptırmaz. Türkiye için adalet, İstanbul için adalet!" dedi.

Abone ol

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da metro açılışında yaptığı konuşmada, İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasına ve 'belediyeye kayyum' iddialarına ilişkin, ''İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz. Türkiye için adalet, İstanbul için adalet!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışını gerçekleşti.

Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, altılı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşlik etti.

Hizmetin partisi olmaz

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’de siyasi rakibe teşekkür etmek bu iktidar zamanında haram ve günah oldu. Hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım.

İstanbul’a hayır hizmetlerde bulunmuş herkese şükranlarımı sunacağım. Çünkü devlet devamlılıkla ayaktadır. Bugün birkaç yılı konuşanlar inanın ki kum tanesi gibidirler tarih içerisinde.

İstatistik bilimini severim detaylarına girip kalpleri kırmayacağım. Derdim kimseye nispet yapmak, kendimizi öne çıkarmak olmadı, olmayacak. İstanbul’un hepimizin olduğunu biliyoruz. Ben eminim ki tevazunun ön planda olduğu altılı masanın bütün liderlerinin, burada olan üç sayın genel başkanım da benimle aynı fikirdedir.

Hizmetin partisi olmaz, şu parti yaptı, bu partinin projesi diye bir kavram asla olmaz. Milletimizin vergilerini, milletimizin seçtiği yöneticiler en verimli, en ahlaklı, en hesapverebilir şekilde değerlendirme zorunluluğumuz vardır. Devlet insanı olmaktan bahsediyorum.

Milletimiz bunu asla yapmaz

Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir.

"Türkiye için adalet, İstanbul için adalet."

Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz. Türkiye için adalet, İstanbul için adalet."