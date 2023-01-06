Uzmanlar uyardı böyle giderse hamsi yemek hayal olacak

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz’de avlanan hamsilerin boylarının geçen yıllara göre daha küçük ve daha az yağlı olduğunu belirterek, hamsi sürülerinin dağınık ve boylarının da yaklaşık 6-8 santimetre olduğunu söyledi.

Abone ol

Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz’deki hamsilerin boylarının kısaldığını ve zayıfladığını söyleyerek, bunun aşırı avlanmanın bir göstergesi olduğunu ifade etti. Samsun, bölgedeki yoğun avcılığının kontrol altına alınmadığı takdirde gelecek yıllarda farklı sorunlara yol açabileceğini belirterek, “Eğer 6 Karadeniz ülkesi hep birlikte bir çaba içerisine girmezlerse, Karadeniz balıkçılığında en önemli yeri tutan hamsinin ileriki yıllarda çok daha azalacağını söyleyebiliriz” dedi.

Yasal sınırın altında avlanan hamsilerin fabrikalarda değerlendirildiğine değinen Prof. Dr. Samsun, “Hamsinin küçük olması aynı zamanda et veriminin ve yağ oranının da düştüğünü bize göstermekte. Fabrikalara giden hamsilerin yağ oranının yüzde 7-8 olduğu ifade edilmekte. Önceki yıllarda bunun yüzde 10-12’ye kadar olduğunu biliyoruz. Diğer balıklar da yine yağ oranının düşük olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.

Boylarının küçülmesi aşırı avcılık nedeni

Gırgır teknelerinin Gürcistan tarafında yoğun şekilde hamsi avladığını söyleyen Prof. Dr. Samsun, “Hamsinin bu kadar yoğun avlanması, bu sezonun daha önceki sezonlarla karşılaştırıldığında hamsi stoklarında gerçekten tehlikeli bir durum olduğunu anlamaktayız. Boylarının küçülmesi, av sezonunun daha kısa sezona yayılması, et oranının zayıflaması bu balık üzerinde aşırı avcılık olduğunu bize ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

Deniz soğumadığı içinse yağlanamıyorlar

Geçmiş yıllarda aralık-ocak ayında deniz suyunun soğuyup hamsilerin de derin kuyulara indiğini ve burada gırgır teknelerince avlandığını ifade eden Prof. Dr. Samsun, gelinen durumun balıkçılardan kaynaklı değil, iklimsel değişikliklere bağlı olduğunu söyledi. Ancak yine de avcılığın kontrol altına alınması gerektiğine değinen Prof. Dr. Samsun, “Şimdi hava sıcak olduğu için hamsi toplanamıyor, deniz soğumadığı içinse yağlanamıyor. Eğer önlem alınmazsa, eğer 6 Karadeniz ülkesi hep birlikte bir çaba içerisine girmezlerse, Karadeniz balıkçılığında en önemli yeri tutan hamsinin ileriki yıllarda çok daha azalacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bunun için Karadeniz ülkelerinin ortak bir koruma kararı almaları, tedbirleri hayata geçirmeleri çok önemlidir” dedi.