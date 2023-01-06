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Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusunda öldü; geriye bu aile fotoğrafı kaldı

Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusunda öldü; geriye bu aile fotoğrafı kaldı

MANİSA'da meydana gelen kahreden olayda sondaj su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmıştı. Baba ile oğlundan geriye mutluluk fotoğrafı kaldı.

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Salihli’de baba Aytuğ Demir(28) ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir’in zeytin bahçesini sulamak için açılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarının kaybetmelerinin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.

Soruşturmada savcılık 84 konutun yer aldığı sitenin sorumlu yöneticisi Hamza A. ve kaçak olduğu iddia edilen sondajı açan firma yetkilisi Veysi Ç. ile çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Alınan ifadelerinin ardından yürek yakan olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen site yöneticisi Hamza A. ve sondaj firması yetkilisi Veysi Ç. gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri devam eden 2 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından Salihli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Geriye yürek yakan aile fotoğrafı kaldı

Salihli’de büyük bir üzüntüye neden olan acı olay sonrası baba ve oğlunun defin işlemlerinin ne zaman yapılacağının gün içinde belli olacağı öğrenildi. Geriye ise anne Yağmur, baba Aytuğ ve 2 yaşındaki çocukları Batu Demir’in birlikte çekildikleri fotoğraf kaldı.

Olayın geçmişi

Olay 5 Ocak günü Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi. 60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile Batu Demir’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

2 yaşındaki Batu'nun dedesiyle birlikte çekilen fotoğrafı da içleri acıttı

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