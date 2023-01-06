Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere kredi müjdesi! Vade ve faiz oranlarını tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçeceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Bu kredi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her harcamaları için kullanabilecek. Kişi başına 250 bin lira verilecek. Faiz süresi yüzde 9,75. Vadesi 36 ay olacak." ifadelerini kullandı. İşte çiftçiler için hayata geçirilecek yeni destek kredilerinin vade ve faiz onları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni Çiftçi Destek Kredisi müjdesini vererek "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz de tahılı, meyvesi sebzesi, hayavanı başta olmak üzere toprağımıza sahip çıkmanın, ona işleyen çiftçilerimize destek olma peşindeyiz.

Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Tarım sektörü ve ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçilerimiz ile bu makinaları üretenleri ayrı tutmuyoruz.

Ülkemizin 81 ilinden 2 bine yakın çiftçimizle işletme sahibimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmayı da tüm bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyoruz.

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor"



Biraz önce genç, kadın çiftçilerimizin konuşmalarının özetini dinledik.

Toprağı aşkla sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin kendisine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü, emeklerimizin boşa gitmediğini ispat ediyor.

Bu tablo karşısında bizde, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye taşıma şevki kazanıyoruz.

Meraların korunmasından depolama ve satış kanallarının geliştirilmesine kadar her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Çiftçilerimizin alın terilerinin karşılığını alamabilmelerini sağlıyoruz.

Devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, talepleri dikkat alıyoruz.

Çiftçilere peş peşe müjde

Bugün vereceğimiz müjdeler çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

*Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişibaşı 250 bin TL’ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. Çiftçiler hasat dönemine kadar her türlü harcama için kullanabilecek.

*İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen KOBİ'leri destekleyeceğimiz kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını istiyoruz. Üst limit 15 milyon lira, yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir.

*Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır.

*Genç çiftçi, kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 bin lira olduğunu biliyorum. Bunun için Ziraat Bankası genel müdürümüze kredi limitlerini 500 binden 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.

*Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1'in altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde 1'in altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan çiftçi varsa onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Ana para ödemesini peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine imkan sağlamak lazım.

Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilere ve işletmelere hayırlı olmasını diliyorum.

Hayallerimizin gerÇekleşeceği bir döneme giriyoruz

Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını dört bir koldan yürütüyoruz. Konu üretim olduğunda toprağın bereketi olduğunda bizim için akan sular durur. 5 temel esas üzerine Türkiyemizi büyüteceğiz. Bu mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati önemdedir.

Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değer ve zenginliklerin kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Çifti, çubuğu, bağı bahçeyi, ekini hasadı, davarı malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz, bizim onlarla işimiz yok. Oturdukları yerden esip gürleyenleri gülerek izlemekle yetiniyoruz. Zihninde vizyon, dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz şuradaki buluşmanın hasılasının yanına yaklaşamazlar.

Çalışmak için dertli olmak lazım dertli, mücadele etmek için yaşamış olmak lazım, üretmek için de ter dökmek lazım. Hepsinden önemlisi tüm bunlar için sarsılmaz bir inanç, çelikten bir irade lazım.

İnşallah Türkiye'yi 1990'ların güvensizlik ve istikrarsızlık ikliminden 2023 hedeflerine getirene kadar hangi badireleri atlattığımızın şahidi sizlersiniz. İnşallah Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp yeni yüzyılına gireceğimiz dönemde güvenden vazgeçmeden hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir döneme gireceğiz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamlamışsak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da aynı inanç ve azimle başlatalım istiyoruz.