CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu açıklaması bomba!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri dikkat çekti. Metro açılışında konuşan CHP lideri "İmamoğlu’nun kılını bile teslim etmeyeceğiz. Yetkiyi verecek ve alacak olan İstanbulludur” dedi.

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Dudullu-Bostancı Metrosu’nun açılışı CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

“İmamoğlu’nun kılını bile teslim etmeyeceğiz”

Törende konuşan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu en önemli şey adalet. Adaleti gerçekleştirmek için bu ülkede siyasi görüş aramadan, ortak mücadele etmeliyiz.

Genel başkanlarım da ifade ettiler 'asla teslim etmeyeceğiz İmamoğlu’nu' diye. İmamoğlu’nun kılını bile teslim etmeyeceğiz. İstanbulluya hizmet etmek, Türkiye’ye hizmet etmektir. Yetkiyi verecek ve alacak olan İstanbulludur” şeklinde konuştu.