Altılı Masa'da bamya çorbası içip jammer ile 'telekulak' önlemi aldılar! Aday 30 Ocak'ta açıklanıyor

Altılı Masa'nın 10. toplantısı dün Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 10 saat süren toplantıda liderlere bamya çorbası, pirzola, salata e kabak tatlısı ikram edildi... Altı lider masada konuşulanların dinlenmemesi için jammerlarla telekulak önlemi aldı... Cumhurbaşkanı adayı ismini konuşmaya başlayan CHP, İİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri, cumhurbaşkanı adayını 30 Ocak'ta birlikte açıklayacaklar..

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Altılı Masa toplantıları kapsamında 10. kez bir araya geldi. Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunun da ilk kez ele alındığı ve saat 12.30'da başlayan görüşme 10 saat sürdü.

Liderler yemekte ne yedi?

Ev sahibi Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, altılı masa genel başkanlarına memleketi Konya’ya özgü bamya çorbası ikram etti. Menünün devamında ise ana yemek olarak pirzola ve yanında salata yer aldı. Liderlere yemeğin ardından ise kabak tatlısı ikram edildi.

10 saatlik toplantıya 2 kez namaz arası!

10 saat süren toplantıda ikindi ve akşam namazları için iki kez mola verildi. Liderler bu sırada ibadetlerinin yanı sıra kişisel ihtiyaçlarını da giderdi. Toplantı süresince liderlere çay ve kahvenin yanı sıra sahlep de ikram edildi.

Dinlemelere karşı 'jammer'li önlem

Ulaşılan bilgilerde dikkat çeken bir nokta ise altılı masa liderlerinin toplantı yaptığı kata, ortam dinlemelerine karşı kullanılan sinyal bozucu ‘jammer’ yerleştirilmesi oldu. Daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Süleyman Soylu ile arasındaki dinlenme ve takip edilme yönündeki tartışma nedeniyle “Her türlü ihtimale, riske karşı böyle bir önlem aldık” denildi.

Liderler katı kapatıldı! Servislerde sustular

Ayrıca liderlerin, servis için toplantı odasına giriş çıkışlar yapıldığı sırada konuşmayı kestikleri öğrenildi. Toplantının gerçekleştiği Gelecek Partisi’nde liderlerin bir araya geldiği üçüncü kata girişler tamamen kapatılırken, altılı masanın komisyon üyeleri de çalışmalarına binanın birinci katında devam etti. Partilerin basın müşavirleri ise orta katta açıklama metni üzerinde çalıştı.

Parti liderlere bu kez ağzını sıkı tutuyor

Altı parti liderinin gece saat 22:00’da toplantıyı bitirmesinin ardından, genel başkan yardımcılarından oluşan komisyonların çalışmalarını gece saat 01:00’a kadar sürdürdü. Toplantıya ilişkin konuşan parti kurmayları, bazı konuları parti liderlerinin kendi araları dışında dile getirmediği ve sadece liderler düzeyinde konuşulduğunu ifade etti.