BIST 5.219
DOLAR 18,76
EURO 19,69
ALTIN 1.108,19
HABER /  SPOR

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli yaşamını yitirdi

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli yaşamını yitirdi

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, bir süredir kansere karşı verdiği savaşı kaybederek 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

İtalyan Futbol efsanesi Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti. Futbolculuk kariyeriyle İtalya'nın efsane forvetleri arasında gösterilen Vialli, son olarak İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin yardımcısı olarak görev yapmıştı.

2017'de kanser teşhisi kondu 2018'de yendi ama...

Gianluca Vialli'ye oankreas teşhisi ilk olarak 2017 yılında konulmuştu. Tedavisinin ardından 2018 yılında iyileşen Vialli, aynı yılın ortalarında yeniden rahatsızlanarak kemoterapiye başladı. 2020'nin ortalarında kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Vialli, 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de İtalya Milli Takımı'nın koordinatörü olarak turnuvaya gitmiş ve Roberto Mancini'nin sağ kolu olarak görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ve Watford'u çalıştıran Vialli, Milli Takım'daki görevinden 14 Aralık 2022'de ayrılmıştı.

Futbolculuk kariyeri

İtalya futbolunun efsane forvetleri arasında gösterilen Vialli, Cremonese altyapısından çıkıp kendisini gösterdikten sonra Sampdoria'ya transfer olmuş ve buraa 8 yıl oynamıştı. 16,5 milyon euro karşılıında Juventus'a transfer olan Vialli 1996 yılında Chelsea'ye gidip 1999 yılında kariyerini sonlandırdı.

Kulüp kariyerinde toplam 673 maça çıkan Vialli, 259 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

Vialli, kariyerinde bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki kez İtalya Serie A şampiyonluğu, bir kez UEFA Kupası, dört kez İtalya Kupası, iki kez İtalya Süper Kupa, bir kez İngiltere Federasyon Kupası, bir kez İngiltere Lig Kupası kazanırken bir kez de Serie A'da gol kralı olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altılı Masa'da bamya çorbası içip jammer ile 'telekulak' önlemi aldılar! Aday 30 Ocak'ta açıklanıyor
Altılı Masa'da bamya çorbası içip jammer ile 'telekulak' önlemi aldılar! Aday 30 Ocak'ta açıklanıyor
Dudullu-Bostancı Metrosu hizmete girdi
Dudullu-Bostancı Metrosu hizmete girdi
Ebru Gündeş'i şahit göstermişti! Seren Serengil canlı yayında Hadise'ye patladı! "Mesajları teyit ettim, dava açacağım"
Ebru Gündeş'i şahit göstermişti! Seren Serengil canlı yayında Hadise'ye patladı! "Mesajları teyit ettim, dava açacağım"
Bakan Murat Kurum'dan yeni müjde! Sıradaki çalışma ikinci el konutlarla ilgili
Bakan Murat Kurum'dan yeni müjde! Sıradaki çalışma ikinci el konutlarla ilgili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Camii hatırası: İmam Hatip 4. sınıfta Kadir Gecesi burada vaaz verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Camii hatırası: İmam Hatip 4. sınıfta Kadir Gecesi burada vaaz verdik
Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusunda öldü; geriye bu aile fotoğrafı kaldı
Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusunda öldü; geriye bu aile fotoğrafı kaldı
Uzmanlar uyardı böyle giderse hamsi yemek hayal olacak
Uzmanlar uyardı böyle giderse hamsi yemek hayal olacak
ASELSAN 'dan 59,4 milyon euroluk sözleşme
ASELSAN 'dan 59,4 milyon euroluk sözleşme
Sarıgül'den Uygur Türkleriyle ilgili AB'nin sessiz kalmasına tepki
Sarıgül'den Uygur Türkleriyle ilgili AB'nin sessiz kalmasına tepki
İzmir'de boya fabrikasında korkutan patlama: 5 işçi yaralandı
İzmir'de boya fabrikasında korkutan patlama: 5 işçi yaralandı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek isim belli oldu
Ege yine sallandı son depremin şiddetini AFAD duyurdu
Ege yine sallandı son depremin şiddetini AFAD duyurdu