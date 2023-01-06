BIST 5.204
DOLAR 18,77
EURO 19,69
ALTIN 1.107,55
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor!

Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, bugün saat 12.00 itibarıyla Ukrayna’da ateşkes uygulamaya başladığını belirten Konaşenkov, “Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü.” dedi.

Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu açıklaması bomba!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu açıklaması bomba!
İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli yaşamını yitirdi
İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli yaşamını yitirdi
Altılı Masa'da bamya çorbası içip jammer ile 'telekulak' önlemi aldılar! Aday 30 Ocak'ta açıklanıyor
Altılı Masa'da bamya çorbası içip jammer ile 'telekulak' önlemi aldılar! Aday 30 Ocak'ta açıklanıyor
Dudullu-Bostancı Metrosu hizmete girdi
Dudullu-Bostancı Metrosu hizmete girdi
Ebru Gündeş'i şahit göstermişti! Seren Serengil canlı yayında Hadise'ye patladı! "Mesajları teyit ettim, dava açacağım"
Ebru Gündeş'i şahit göstermişti! Seren Serengil canlı yayında Hadise'ye patladı! "Mesajları teyit ettim, dava açacağım"
Bakan Murat Kurum'dan yeni müjde! Sıradaki çalışma ikinci el konutlarla ilgili
Bakan Murat Kurum'dan yeni müjde! Sıradaki çalışma ikinci el konutlarla ilgili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Camii hatırası: İmam Hatip 4. sınıfta Kadir Gecesi burada vaaz verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Camii hatırası: İmam Hatip 4. sınıfta Kadir Gecesi burada vaaz verdik
Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusunda öldü; geriye bu aile fotoğrafı kaldı
Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusunda öldü; geriye bu aile fotoğrafı kaldı
Uzmanlar uyardı böyle giderse hamsi yemek hayal olacak
Uzmanlar uyardı böyle giderse hamsi yemek hayal olacak
ASELSAN 'dan 59,4 milyon euroluk sözleşme
ASELSAN 'dan 59,4 milyon euroluk sözleşme
Sarıgül'den Uygur Türkleriyle ilgili AB'nin sessiz kalmasına tepki
Sarıgül'den Uygur Türkleriyle ilgili AB'nin sessiz kalmasına tepki
İzmir'de boya fabrikasında korkutan patlama: 5 işçi yaralandı
İzmir'de boya fabrikasında korkutan patlama: 5 işçi yaralandı