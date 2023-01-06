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Bostancı-Dudullu metro hattı ne zaman açıklanacak Bakan duyurdu

Bostancı-Dudullu metro hattı ne zaman açıklanacak Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa'da bulunan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün açılacak olan Bostancı-Dudullu metro hattına ilişkin, "Şu an hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesinde yapıldı. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik aradan 4 yıl geçti bugün bitiyorlar" dedi.

Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Basketbol sahası, voleybol sahası, 750 seyirci kapasiteli tribünü, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi olan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Aradan 4 yıl geçti bugün bitiriyorlar

Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları devam eden metro hatları hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, "İş hayatımıza Gaziosmanpaşa'da başladık. Buraların eski hallerini çok iyi biliyoruz. Hekimbaşı çöplüğünde çöp patlamasıyla onlarca vatandaşımızın maalesef vefat ettiği günlerden bugün günlük tam 3 bin ton çöp yakma kapasitesiyle elektrik enerjisi üreten bir İstanbul var. Şu an hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesinde yapıldı. O zaman yapılan planlamalar İstanbul genelinde 1100 kilometre metro ihtiyacı yapılması gerektiğini gösterdi. Maalesef 2019 yerel seçimlerde vatandaşımız başkalarını tercih etti. Bizim derdimiz hizmet. O bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor.

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