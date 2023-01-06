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2022'de 62 milyon kişi kullandı! Bir işlem daha e-Devlet'ten yapılabilecek

2022'de 62 milyon kişi kullandı! Bir işlem daha e-Devlet'ten yapılabilecek

2022 yılında e-Devlet Kapısı'nı yaklaşık 62 milyon kişi kullandı. "Askerliğim" bütünleşik hizmeti üzerinde çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Askerlikle ilgili tüm işlemler yapılabilecek. Yılın ilk çeyreğinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın, tüm kurum ve kuruluşların gayret ve katkılarıyla her geçen gün zenginleştiğini söyledi.

Üzerinde çalıştıkları bir bütünleşik hizmetin "Askerliğim" olduğunu belirten Koç şunları kaydetti:

"'Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek."

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