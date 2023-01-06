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Gurbete giden kocasını komşusuyla aldattı! Adam eve gelince...

Gurbete giden kocasını komşusuyla aldattı! Adam eve gelince...

Kenya’da korkunç bir olay meydana geldi. 42 yaşındaki Kenyalı bir adam, kocası gurbette olan komşusuyla yattı. İşten eve dönen adam, karısı ve komşusunu birlikte yakalaması nedeniyle komşusunu öldürdü.

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Kenya’da korkunç bir olay meydana geldi. 42 yaşındaki Kenyalı bir adam, kocası gurbette olan komşusuyla yattı. İşten eve dönen adam, karısı ve komşusunu birlikte yakalaması nedeniyle komşusunu öldürdü.

Kenya'da ürküten bir olay meydana geldi. İddialara göre 42 yaşındaki adam, kocası gurbette olan komşusuyla yatmaya başladı. Fakat bir süre sonra korkunç bir olay yaşandı. Gurbette yaşayan adam, evine döndü ve karısını komşusuyla ilişkiye girerken bastı. 

Komşusunu öldürdü

Gözü dönen adam, ikiliyi dinlemeden hemen saldırıya geçti. 42 yaşındaki Kenyalı adam, ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından saatlerce dövülerek öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü. Adam, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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