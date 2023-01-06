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Antalyaspor'a dev teklif! Rus ekibi Haji Wright için kesenin ağzını açtı!

Antalyaspor'a dev teklif! Rus ekibi Haji Wright için kesenin ağzını açtı!

Atalanta ve Crystal Palace'ın transfer listesindeki Antalyasporlu Haji Wright için sürpriz bir kulüp daha devreye girdi. Kulüp yetkilileri, Wright için 6 milyon euroluk bir resmi teklif hazırlıyor.

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Antalyaspor’da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright’ın talipleri artıyor.

Sezon başında bonservisi alınan Haji Wright’ı 1 yıl kadroda tutup satmayı planlayan Antalyaspor yönetimi, tatmin edecek bir rakama ulaşılması halinde devre arasında da yolları ayırabilir.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da devreye girerken, bu kez Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor’un 10 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeline karşılık Rus ekibinin 6 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova, Antalyaspor ile ilk teması kurarken, resmi teklifini ise kısa süre içerisinde sunması bekleniyor. 

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