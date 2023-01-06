Antalyaspor'a dev teklif! Rus ekibi Haji Wright için kesenin ağzını açtı!

Atalanta ve Crystal Palace'ın transfer listesindeki Antalyasporlu Haji Wright için sürpriz bir kulüp daha devreye girdi. Kulüp yetkilileri, Wright için 6 milyon euroluk bir resmi teklif hazırlıyor.

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Antalyaspor’da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright’ın talipleri artıyor.

Sezon başında bonservisi alınan Haji Wright’ı 1 yıl kadroda tutup satmayı planlayan Antalyaspor yönetimi, tatmin edecek bir rakama ulaşılması halinde devre arasında da yolları ayırabilir.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da devreye girerken, bu kez Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor’un 10 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeline karşılık Rus ekibinin 6 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova, Antalyaspor ile ilk teması kurarken, resmi teklifini ise kısa süre içerisinde sunması bekleniyor.