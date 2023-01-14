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Adana Demirspor maçında tribüne bakanlar şaştı kaldı

Adana Demirspor maçında tribüne bakanlar şaştı kaldı

75 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Ankaragücü ile oynanan maçta protokol tribünündeki yerine "Ruhum yeter" yazılı kendi fotoğrafının olduğu bir pankart bırakıldı.

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Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Mücadelede protokol tribünündeki bir görüntü dikkat çekti.

Maçı locadan izledi

Adana Demirspor'un Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçta Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak hakem Arda Kardeşler'e yönelik sözleri nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti almıştı. Ankaragücü maçında protokol tribününde yer almayan Sancak, locadan maçı izledi.

"Ruhum yeter"

Protokol tribününde Murat Sancak'ın yerinde bulunan pankart ise büyük dikkat çekti. "Ruhum yeter" yazılı Sancak'ın fotoğrafının bulunduğu pankart futbolseverleri şaşırtırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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