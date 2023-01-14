BIST 4.985
DOLAR 18,78
EURO 20,35
ALTIN 1.159,98
HABER /  SPOR

Adana Demirspor Ankaragücü'nü 3 golle devirdi

Adana Demirspor Ankaragücü'nü 3 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 3-1 galip tamamladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; Yusuf Sarı, Emre Akbaba ve Gökhan İnler'den geldi. Ankaragücü'nin tek sayısını Radakovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 33'e yükseltirken Ankaragücü 19 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Adana Demirspor sahasında Giresunspor'la karşılaştı. Ankaragücü ise deplasmanda Konyaspor karşısında puan arayacak.

Adana Demirspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Bjarnason (Dk. 80 Berk Yıldız), Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Emre Akbaba (Dk. 89 Erhun Aksel Öztümer), Onyekuru (Dk. 41 Yusuf Sarı)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 85 Yasin Güreler), Diack (Dk. 71 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 71 Chatzigiovanis), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci (Dk. 85 Macheda), Beridze (Dk. 85 Pedrinho), Sowe

Goller: Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 77 Gökhan İnler (Adana Demirspor), Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Semih Güler, Dk. 57 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 65 Diack (MKE Ankaragücü)

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)
Eşini olay yerinde kaybetmişti! 23 gün sonra acı haber geldi
Eşini olay yerinde kaybetmişti! 23 gün sonra acı haber geldi
Covid vakaları yeniden patladı! Korkutan açıklama 55 binden fazla kişi öldü
Covid vakaları yeniden patladı! Korkutan açıklama 55 binden fazla kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya tepki: Emir eri yapmaya çalışıyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya tepki: Emir eri yapmaya çalışıyorlar!
Avcılar'da yabancı uyruklu kişiden otobüste taciz!
Avcılar'da yabancı uyruklu kişiden otobüste taciz!
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı! Başörtüsü için 400 oy şartı koydu
Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı! Başörtüsü için 400 oy şartı koydu
Haliç’teki silahlı çatışmada hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Haliç’teki silahlı çatışmada hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
PTT'de sıra bekleme derdine son! e-Devlet'te yeni hizmet: Artık o ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz!
PTT'de sıra bekleme derdine son! e-Devlet'te yeni hizmet: Artık o ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz!
Bakanlık son durumu paylaştı! Tahıl sevkiyatında dikkat çeken rakam
Bakanlık son durumu paylaştı! Tahıl sevkiyatında dikkat çeken rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Komutanlarla yaşadığımız sevince tahammül edemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Komutanlarla yaşadığımız sevince tahammül edemediler