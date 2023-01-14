Adana Demirspor Ankaragücü'nü 3 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 3-1 galip tamamladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; Yusuf Sarı, Emre Akbaba ve Gökhan İnler'den geldi. Ankaragücü'nin tek sayısını Radakovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 33'e yükseltirken Ankaragücü 19 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Adana Demirspor sahasında Giresunspor'la karşılaştı. Ankaragücü ise deplasmanda Konyaspor karşısında puan arayacak.
Adana Demirspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Bjarnason (Dk. 80 Berk Yıldız), Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Emre Akbaba (Dk. 89 Erhun Aksel Öztümer), Onyekuru (Dk. 41 Yusuf Sarı)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 85 Yasin Güreler), Diack (Dk. 71 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 71 Chatzigiovanis), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci (Dk. 85 Macheda), Beridze (Dk. 85 Pedrinho), Sowe
Goller: Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 77 Gökhan İnler (Adana Demirspor), Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 33 Semih Güler, Dk. 57 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 65 Diack (MKE Ankaragücü)