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Eşini olay yerinde kaybetmişti! 23 gün sonra acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşini olay yerinde kaybetmişti! 23 gün sonra acı haber geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 Aralık 2022 tarihinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından eşini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Erol Ertaş (69) ve eşi Adile Ertaş'tan (68) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Adile Ertaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Adile Ertaş'ın 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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