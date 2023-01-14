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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Komutanlarla yaşadığımız sevince tahammül edemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Komutanlarla yaşadığımız sevince tahammül edemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'alkış' polemiği ile ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine tepki gösteren Erdoğan, altılı masayı da eleştirdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak niyetini gösterdi"

-Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Bay Kemal bu ordunun başkomutanı olan Tayyip Erdoğan ne yaptı. Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin aklında böyle bir şey var mı? Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. 

-Cezaevindeki teröristler öyle çıkamazlar.  51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Bay Kemal onları çıkaracağım diyor. Bu millet terörden beslenenlere bu ülkede yol vermez. Kan emicilere asla prim vermeyiz.

-Ama bu zihniyet yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı. Kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak niyetini gösterdi. Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? 

"Asıl karın ağrılarını biliyoruz"

-Biz bunların asıl karın ağrılarını biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki fabrikanın en önemli üretim tesisi olmasından rahatsızlar. Kendi üretimini yapan Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. 

-Bu tablonun resmi rakamını sordum. 50 bine yakın katılımla buradayız. 

Altılı masaya tepki

-Yeni oyunlar peşinde koşuyorlar masa kurmuşlar herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor bunlar anayasayı da okumamışlar sen nasıl oluyor seçilmemişsin seçilmediğin halde nasıl seçime gideriz diyorsun. Olanlar oldu bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Bunlar zarar dostudur. 

-Seçime yoğun şekilde gidiyoruz. Muğla'dan sandıkları patlatarak geleceğiz. 

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