İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı! Birbirlerini ezdiler
PENDiK’te bir AVM içerisindeki zincir market açılışa özel indirim yapınca adeta izdiham yaşandı. Vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Abone ol
Pendik'te bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi.
Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı.