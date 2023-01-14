Furkan Yazıcıoğlu ilk kez konuştu! "CHP'den milletvekili adayı olacak" iddiası için bakın neler söyledi

BBP'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den Sivas 1. sıra milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Furkan Yazıcıoğlu, iddiayı yalanlarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Sinan Ateş'in ailesine yaptığı ziyaret siyasete ısınma turu muydu?

Abone ol

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, CHP'nin Kahramanmaraş'ta 2009'da geçirdiği şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na memleketleri olan Sivas'ta birinci sıradan adaylık teklif ettiğini iddia etti. Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim 2022'de görüşmüştü.

Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme

Gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.

Milletvekili adaylığı gündemimde yok

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, "CHP'den adaylık teklifi aldınız mı" sorusuna "Hayır almadım. Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" ifadelerini kullandı.

CHP teklif ederse kabul eder mi?

Yazıcıoğlu, "Oldu ki CHP, böyle bir teklifle karşımıza çıktı. Düşünür müsünüz" sorusuna da şu cevabı verdi: Muhsin Başkan davasına dair bir görüşmenin bu şekilde gündemleştirilmesinden rahatsız oldum. Benim bir gündemim var, onunla ilgileniyorum. İçinde bulunmadığım bir gündemin devamı niteliğinde olacak bir şeyin ucunu açmak istemem. Bu soruya cevap vererek, olmayan bir mevzunun devamını sağlamak istemem."

Sinan Ateş'in ailesine yaptığı ziyaret

Furkan Yazıcıoğlu, geçen günlerde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etmişti. Soruşturmanın gidişatını nasıl gördüğüne dair sorumuzu da yanıtlayan Fatih Furkan Yazıcıoğlu, "İnsani açıdan üstüme düşen bir vazife vardı. Acılı bir aileyi ziyaret ederek taziyemi bildirdim" diyerek sözlerini bitirdi.