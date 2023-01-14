İdlib'ten acı haber geldi! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

SURİYE'nin İdlib bölgesinde PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu. Kurt'un acı haberini alan 1 çocuk annesi eşi Ebru Kurt'un feryatları yürek yaktı...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesinde bölücü terör örgütleri mensuplarınca üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un şehit olduğunu açıkladı. Şehit Selçuk Kurt’un şehadet haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

1 çocuk annesi eşi gözyaşlarına boğuldu

Şehit Kunt'un merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde bulunan evi, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Kocasının şehadet haberini askeri yetkililerden alan 1 çocuk annesi Ebru Kurt, göz yaşlarına boğulurken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Şehidin anne ve babasının diğer çocuklarını ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittikleri, acı haberin ardından Mersin’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.