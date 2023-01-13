Kayserispor sahasında Sivasspor'u farklı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, evinde Sivasspor'la karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Müsabakada Kayserispor'un gollerini 23'de Hosseini, 31 ve 69'da Kemen, 41'de Gökhan Sazdağı attı. Sivasspor'un tek sayısı 52'de Robin Yalçın'dan geldi.
Bu sonucun ardından ligde 4 maç sonra galip gelen Kayserispor puanını 26'ya yükseltirken Sivasspor 15 puanda kaldı.
Lig'in 20. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Gaziantep FK karşısında puan arayacak.
Yukatel Kayserispor: 4 - Demir Grup Sivasspor: 1
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole (Dk. 72 Uzodimma), Campanharo, Mane (Dk. 85 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 72 Ramazan Civelek), Kemen (Dk. 85 Ali Karimi), Cardoso, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Talha Sarıaslan)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Keita (Dk. 46 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 46 Hakan Arslan), N'jie (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmed Musa (Dk. 66 Karol)
Goller: Dk. 24 Hosseini, Dk. 31 ve Dk. 69 Kemen, Dk. 42 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 51 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Caner Osmanpaşa, Dk. 40 Ulvestad, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Ziya Erdal, Dk. 78 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Kolovetsios, Dk. 78 Hosseini (Yukatel Kayserispor)