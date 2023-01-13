BIST 4.985
DOLAR 18,79
EURO 20,31
ALTIN 1.155,14
HABER /  GÜNCEL

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı şüphelisi tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı şüphelisi tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Abone ol

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti. Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli hakimlikçe tutuklandı 

Savcılıkta yaklaşık 6 saatlik ifadesinin ardından şüpheli Hazni Gölge, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"  suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Hazni Gölge tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop İsveç Meclis Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop İsveç Meclis Başkanı ile görüştü
Manchester United cephesinden Weghorst açıklaması
Manchester United cephesinden Weghorst açıklaması
İsveç gazetesi, teröristin açıklamalarını manşetine taşıdı
İsveç gazetesi, teröristin açıklamalarını manşetine taşıdı
Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı
Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı
Cinsel istismar suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı
Cinsel istismar suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 58 ilin kuraları tamamlandı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 58 ilin kuraları tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör gösterisine tepki: Sadece kınayarak kaçamazlar!
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör gösterisine tepki: Sadece kınayarak kaçamazlar!
Bursa'da trafikte 14 yıllık kanlı hesaplaşma! Cezaevinden çıkan kişi iki kurşunla infaz edildi
Bursa'da trafikte 14 yıllık kanlı hesaplaşma! Cezaevinden çıkan kişi iki kurşunla infaz edildi
İzmir'e kara duman çöktü! Hava kirliliği alarm veriyor; nefes almak zorlaştı
İzmir'e kara duman çöktü! Hava kirliliği alarm veriyor; nefes almak zorlaştı
Soba faciasında yürekleri sızlatan veda: Annesine, tabutunu öperek veda etti!
Soba faciasında yürekleri sızlatan veda: Annesine, tabutunu öperek veda etti!
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam
Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı
Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı