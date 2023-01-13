BIST 4.975
DOLAR 18,79
EURO 20,28
ALTIN 1.147,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da trafikte 14 yıllık kanlı hesaplaşma! Cezaevinden çıkan kişi iki kurşunla infaz edildi

Bursa'da trafikte 14 yıllık kanlı hesaplaşma! Cezaevinden çıkan kişi iki kurşunla infaz edildi

BURSA'da 42 yaşındaki Orhan K., 14 yıl önce öldürülen kardeşinin intikamını aldı. Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen kardeşinin katilini trafikte araçla kovalayan Orhan K., şahsı durdurduktan sonra aracından inip 2 el ateş ederek infaz etti. Polis cinayetin ardından kaçan Orhan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde saat 13.30 sıralarında cuma namazı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında düğününe 1 hafta kala arazi tartışması yüzünden kardeşi silahla öldürülen Orhan K. (42), cezaevinden çıkan Hüseyin Zümrüt (70) ile İznik Yeni Sanayi girişinde karşılaştı.

Ticari otomobiliyle Zümrüt'ün bulunduğu araca yanaşan Korkmaz, kurşun yağdırdı. Araçtan inen Orhan K., belindeki silahı çıkarıp yaralı haldeki Zümrüt'e 2 el daha ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Öldürülen sol taraftaki

Cinayetten kaydı bulunan Zümrüt, isabet eden kurşunlar sebebiyle yan koltuğa yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Zümrüt, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zümrüt hayatını kaybetti.

Cinayet anı kamerada!

Yaşanan olay, hem bir iş yerinin güvenlik kameralarına, hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Zanlı kayıplara karışırken, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili titiz soruşturması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'e kara duman çöktü! Hava kirliliği alarm veriyor; nefes almak zorlaştı
İzmir'e kara duman çöktü! Hava kirliliği alarm veriyor; nefes almak zorlaştı
Soba faciasında yürekleri sızlatan veda: Annesine, tabutunu öperek veda etti!
Soba faciasında yürekleri sızlatan veda: Annesine, tabutunu öperek veda etti!
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam
Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı
Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı
Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni açtı müjdeleri sıraladı! Her gün hizmet verecek
Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni açtı müjdeleri sıraladı! Her gün hizmet verecek
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tamamen kontrol altında
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tamamen kontrol altında
Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı çocukları gözyaşlarına boğuldu
Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı çocukları gözyaşlarına boğuldu
Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"
Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"
Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu
Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama