Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hakkında hayrete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Senaryonun gidişatından ve canlandırdığı Ferit karakterinin 4 kadınla birlikte aşk yaşamasından rahatsız olduğu konuşulan Mert Ramazan Demir'in senaristle kavga ettiği ve diziden çıkarılacağı öne sürüldü. İşte şoke eden iddiada detaylar...

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Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi kısa sürede fenomen haline gelmeyi başladı. Cuma günleri yayınlanan dizide başrolleri Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Dizi her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor. Günlerce konuşuluyor. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Cuma günleri reytingin %10'unu alıyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Söylenilenlere göre dizideki Ferit adlı karakterin 4 kadınla aynı anda birden ilişki yaşaması genç oyuncunun canını çok sıkmış. Bu yüzden de sık sık kavga ediyormuş. Senaryonu ve karakterin çizgisini beğenmeyen Mert Ramazan Demir sorun çıkartıyormuş. Bu nedenle de dizi sallantıya girmiş. Hatta oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuluyormuş.

"Reytingler çakılır"

Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyici küplere bindi. Mert Ramazan Demir'in memnuniyetsizliğini haklı bulanlar kadar, ''Bunları rolü kabul etmeden önce düşünecekti'' diyenler de oldu. Bazı izleyiciler ise 'Mert Ramazan giderse reytingler çakılır' diyerek isyan etti.

Yalı Çapkını'nda 'Pelin' karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın da menajeri yoluyla senaryoda birtakım değişiklikler yaptırdığı ve Pelo karakterini daha ön planda tuttuğu iddia edilmişti.