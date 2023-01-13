BIST 4.975
DOLAR 18,79
EURO 20,28
ALTIN 1.147,86
HABER /  MAGAZİN

Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"

Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hakkında hayrete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Senaryonun gidişatından ve canlandırdığı Ferit karakterinin 4 kadınla birlikte aşk yaşamasından rahatsız olduğu konuşulan Mert Ramazan Demir'in senaristle kavga ettiği ve diziden çıkarılacağı öne sürüldü. İşte şoke eden iddiada detaylar...

Abone ol

Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi kısa sürede fenomen haline gelmeyi başladı. Cuma günleri yayınlanan dizide başrolleri Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Dizi her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor. Günlerce konuşuluyor. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Cuma günleri reytingin %10'unu alıyor. 

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Söylenilenlere göre dizideki Ferit adlı karakterin 4 kadınla aynı anda birden ilişki yaşaması genç oyuncunun canını çok sıkmış. Bu yüzden de sık sık kavga ediyormuş. Senaryonu ve karakterin çizgisini beğenmeyen Mert Ramazan Demir sorun çıkartıyormuş. Bu nedenle de dizi sallantıya girmiş. Hatta oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuluyormuş.

"Reytingler çakılır"
Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyici küplere bindi. Mert Ramazan Demir'in memnuniyetsizliğini haklı bulanlar kadar, ''Bunları rolü kabul etmeden önce düşünecekti'' diyenler de oldu. Bazı izleyiciler ise 'Mert Ramazan giderse reytingler çakılır' diyerek isyan etti.

Yalı Çapkını'nda 'Pelin' karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın da menajeri yoluyla senaryoda birtakım değişiklikler yaptırdığı ve Pelo karakterini daha ön planda tuttuğu iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu
Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
Küçükken anneannesine söylemiş büyüdü dediğini yaptı
Küçükken anneannesine söylemiş büyüdü dediğini yaptı
Gram gram çaldılar kimse fark etmedi! Değeri şoke etti önce göz hapsine alıp...
Gram gram çaldılar kimse fark etmedi! Değeri şoke etti önce göz hapsine alıp...
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 10 TL oldu
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 10 TL oldu
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Akşener'in hastaneye kaldırılmasının perde arkası aralandı meğer genel merkezde kıyamet kopmuş
Akşener'in hastaneye kaldırılmasının perde arkası aralandı meğer genel merkezde kıyamet kopmuş
Bakan son dakika duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakan son dakika duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakanlık genelge yayımladı duyurdu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti
Bakanlık genelge yayımladı duyurdu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti
FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Elebaşı Gülen demiş: Her ile bir peygamber...
FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Elebaşı Gülen demiş: Her ile bir peygamber...