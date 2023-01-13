Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketin İsveç'te PKK/YPG'li kişiler tarafından belediye binası önünde asılması infial yarattı. İsveç başbakanı Ulf Kristersson, skandal hareketi İsveç'in NATO üyeliği sürecine 'sabotaj' olarak değerlendirdi.

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İsveç Başbakan Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Başbakan, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonunu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı "sabotaj" olarak niteledi.

"Çok ciddi bir durum"

Başbakan Kristersson "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadesini kullandı.

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu.