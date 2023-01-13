BIST 4.975
DOLAR 18,79
EURO 20,28
ALTIN 1.147,86
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu

Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketin İsveç'te PKK/YPG'li kişiler tarafından belediye binası önünde asılması infial yarattı. İsveç başbakanı Ulf Kristersson, skandal hareketi İsveç'in NATO üyeliği sürecine 'sabotaj' olarak değerlendirdi.

Abone ol

İsveç Başbakan Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Başbakan, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonunu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı "sabotaj" olarak niteledi.

"Çok ciddi bir durum"

Başbakan Kristersson "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadesini kullandı.

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eskişehir'de vahşet Tuğçe'nin katili ucuz kurtuluyor! Anne kahroldu, müftü çileden çıktı
Foto Galeri Eskişehir'de vahşet Tuğçe'nin katili ucuz kurtuluyor! Anne kahroldu, müftü çileden çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
Küçükken anneannesine söylemiş büyüdü dediğini yaptı
Küçükken anneannesine söylemiş büyüdü dediğini yaptı
Gram gram çaldılar kimse fark etmedi! Değeri şoke etti önce göz hapsine alıp...
Gram gram çaldılar kimse fark etmedi! Değeri şoke etti önce göz hapsine alıp...
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 10 TL oldu
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 10 TL oldu
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Akşener'in hastaneye kaldırılmasının perde arkası aralandı meğer genel merkezde kıyamet kopmuş
Akşener'in hastaneye kaldırılmasının perde arkası aralandı meğer genel merkezde kıyamet kopmuş
Bakan son dakika duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakan son dakika duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakanlık genelge yayımladı duyurdu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti
Bakanlık genelge yayımladı duyurdu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti
FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Elebaşı Gülen demiş: Her ile bir peygamber...
FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Elebaşı Gülen demiş: Her ile bir peygamber...
Yaşlı adamın evde korkunç ölümü! Sesi duyan komşular ihbar etti
Yaşlı adamın evde korkunç ölümü! Sesi duyan komşular ihbar etti