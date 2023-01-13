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Bakan son dakika duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor

Bakan son dakika duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişçi, söz konusu paylaşımında çiftçiye destek ödemelerinin detaylarına da yer verdi:

Hayvan gen kaynakları koruma desteğine 65 milyon 257 bin 740 lira,

Hayvan hastalıkları tazminatı desteğine 52 milyon 970 bin 728 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları desteğine 40 milyon 993 bin 269 lira,

Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteğine 15 milyon 959 bin 14 lira,

Et regülasyonu desteğine 5 milyon 870 bin lira,

Sertifikalı tohum üretim desteğine 2 milyon 572 bin 681 lira,

Hububat-baklagil-dane mısır desteğine 1 milyon 345 bin 200 lira ödeme yapılacağı ifade edildi.

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