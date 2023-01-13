Erdoğan'dan Polonya ve Almanya ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-28 Ocak tarihlerinde Polonya ve Almanya'yı ziyaret edeceği ve söz konusu seyahatin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı ve resmen de duyurulacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-28 Ocak tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya ardından da Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyaret edeceği belirtildi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşında gelinen süreç, Avrupa'daki enerji krizi, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra NATO genişlemesi de görüşülecek konu başlıklarından olacak.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın hem Polonya hem de Almanya ziyaretlerinde Rusya-Ukrayna savaşında gelinen süreç, Avrupa'daki enerji krizi en önemli gündem olacak. Erdoğan, 14 Mart'ta Scholz ile basın toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik" demişti. Türkiye bu süreçte ateşkes ve barış için hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşerek girişimlerini sürdürüyor. Bu noktada hem gelinen süreç hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da görüşmelerin önemli bir başlığı olacak.

Ana gündem enerji

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'nın Rusya doğal gazına bağımlılığının azaltılması için kaynak ülkeleri çeşitlendirme arayışlarında Türkiye de önemli bir rol oynuyor. Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde önemli başlıklardan birisi de bu konu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Türkmenistan ziyaretinde Türkmen gazının Türkiye ve ardından da Avrupa'ya ulaştırılması girişimi de görüşmelerdeki başlıklardan biri. Ukrayna işgali ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ardından enerji krizine giren Avrupa'da Türkmenistan gazının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasına yönelik girişimler sürüyor. Bu adımın enerji darboğazını aşmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

"Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nde" 3 ülke liderleri bir araya gelmiş ve Türkmenistan gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması için üç ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Türkiye ile Almanya Enerji bakanlıkları arasında geçtiğimiz yıl "yeşil hidrojen" iş birliği anlaşması da imzalanmıştı. Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde bu konudaki gelişmeler de masada olacak. Yenilenebilir enerjiyi üretip daha sonra hidrojene çevirebilecek yatırımları yaptıktan sonra bu enerjiyi Avrupa’ya da aktarabilirse Türkiye, yeşil enerjide de önemli bir merkez olmayı da hedefliyor.

Ekonomik ilişkiler

Almanya-Türkiye ilişkilerinde bu yıl ekonomik ilişkiler açısından oldukça kritik. Türkiye-Almanya dış ticarette önemli iki partner. Almanya'da yürürlüğe giren "Tedarik Zincirlerinde Durum Tespiti Yasası"nın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de derinden etkilemesi bekleniyor. Türkiye ile ticari ilişkisi olan Alman firmaların insan haklarından, çevre duyarlılığına kadar birçok konu başlığına uyma şartı getiren düzenlemeye dair atılan ve atılacak adımlar da görüşmenin gündeminde olacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi ise ilk etapta 50 milyar doları aşmak. Görüşmede Erdoğan, savunma alanında iş birliği konularının da değerlendirileceği belirtildi.

NATO genişlemesi

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde bir süredir gergin seyreden Türkiye-Yunanistan ilişkileri de değerlendirilecek. 2022 yılının Ekim ayında Atina'yı ziyaret eden Olaf, Ege'de gerilimin düşürülmesi ve hem istişari görüşmelerin hem de diyaloğun yeniden başlatılması mesajı vermişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de hem Polonya hem de Almanya ziyaretlerindeki başlıklardan olacak. Erdoğan'ın çantasında Türkiye-AB ilişkileri ve siyasi diyalog kanallarını canlandırma başlığı da var. Hükümet kaynakları, "Görüşmelerde Almanya’dan iadesi talep edilen FETÖ'cü isimlerle ilgili adım atılması da istenecek" değerlendirmesi de yaptı.