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Rüya öğretmen gerçeği öğrenince harekete geçti ilçede herkesin dilinde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rüya öğretmen gerçeği öğrenince harekete geçti ilçede herkesin dilinde

Mardin’in Yeşilli ilçesinde 2 yıl önce göreve başlayan Rüya öğretmen, öğrencisi için öyle bir şey yaptı ki gönülleri fethetti.

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Yeşilli Mehmet Emin Demir Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Rüya Kutnal Tümyanak, iki sene önce atandığı Mardin Yeşilli İlçesinin Alıç köyünde oturan Serhat adlı öğrencisini ve ailesinin yaşadıkları zorlukları öğrendi.

Serhat’ın babası vefat ettiği için yapımı tamamlanamayan evlerine geçemedikleri için yıkık dökük bir evde yaşamaya çalışıyorlardı. Ailenin maddi durumu yapımı tamamlanması gereken eve yetmiyordu.

Bu duruma kayıtsız kalmayan Rüya öğretmen, kolları sıvadı. Öğrencisi Serhat için öncelikle çevresiyle irtibata geçen Rüya öğretmen, bir çok kişiden yardım talebinde bulundu.

Rüya öğretmenin çağrısına sessiz kalmayan vatandaşlar, evin tamamlanmasına ve yeni eşyalar alınmasında yardımcı oldu. Rüya öğretmenin bu özverili çalışmasını fark eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, Rüya öğretmene başarı belgesini takdim etti.

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