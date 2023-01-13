BIST 5.066
DOLAR 18,79
EURO 20,38
ALTIN 1.150,35
HABER /  POLİTİKA

Bu ne özgüven böyle! Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim

Bu ne özgüven böyle! Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'6an "bu ne özgüven böyle" dedirten çıkış geldi. Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim" diyen Ali Babacan, "Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil” ifadelerini kullandı!

Abone ol

Ali Babacan, “Çok isim geçiyor diyorsunuz sizin isminiz de geçiyor, Ali Babacan gerçekten aday olmak ister mi?” sorusuna, “Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim” dedi. Babacan, "Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil” diye de ekledi. İşte Babacan'ın adaylıkla ilgili o sözleri...

Parlamenter sisteme geçene kadar ne olacak?

- İlk baştan bir kronoloji oluşturduk ve bunu prensip olarak çok önemli gördük. Bu sıralama; önce anayasa değişikliği paketi üzerine çalışmamızı tamamlayacağız, arkasından ortak politikalar metni oluşturacağız ve aynı zamanda hükümet programı; üç, geçiş sürecinin yol haritası. Yani seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçilene kadar ülke nasıl yönetilecek. Bir bakıma parlamenter sistemin ruhunu mevcut anayasa ile yaşatmayı nasıl başlayacağız?

Zamanı geldiğinde işimiz kolaylaşacak

- Bu çalışmalar bitmeden ortak adayın belirlenmesinin doğru olmayacağını baştan beri söyledik. Kararlı bir şekilde de bu sıralama ile gidiyoruz. Tabii ki haklı olarak toplumumuzda çok büyük bir merak var. Toplumumuz altılı masanın ortak adayının ne olacağıyla ilgili yoğun bir tartışma ve değerlendirme süreci şu anda yaşıyor. Toplumdaki bu tartışma, ismi çok geçen az geçen herkesle ilgili toplumda kanaatlerin oluşması zamanı geldiğinde bizim de kararımızı kolaylaştıracak.

Adayın kimliği ve geçmişi tartışılıyor

- Bahsettiğim çalışmalar bitmeden aday isimleri konuşulduğunda adayların kimlikleri ve geçmişleri tartışılıyor. Halbuki biz ne yapacağımız konusunda mutabakata vardığımızdan sonra, yani altı parti ve ortak aday ülkeyi beraberce nasıl yöneteceği, o süreçte ülkenin sorunlarını çözmek için ne yapacağıyla ilgili konuları bitirip koymadan adayı tartıştığımızda kimlik ve geçmiş tartışılıyor.

Babacan gerçekten aday olmak ister mi?

Babacan, Ruşen Çakır’ın, “Çok isim geçiyor diyorsunuz sizin isminiz de geçiyor, Ali Babacan gerçekten aday olmak ister mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

- Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur?

- Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur. Benimle ilgili konuya gelince, eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Optimar'dan bomba anket! İYİ Parti yüzde 10'un çok altına düştü 1 yılda hangi partinin oyu ne kadar değişti?
Foto Galeri Optimar'dan bomba anket! İYİ Parti yüzde 10'un çok altına düştü 1 yılda hangi partinin oyu ne kadar değişti? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...
Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...
Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı
Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı
Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu
İspanya Süper Kupası finalistleri belli oldu Suudi Arabistan'da El Classico heyecanı
İspanya Süper Kupası finalistleri belli oldu Suudi Arabistan'da El Classico heyecanı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla tüm başsavcılıklara genelge gönderildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla tüm başsavcılıklara genelge gönderildi
Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! Şoför sarhoş çıktı
Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! Şoför sarhoş çıktı
Bu dosya devletin güven sınavı! 13 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Bu dosya devletin güven sınavı! 13 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
İstanbul'da 16 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü! 2 saat önce bu paylaşımı yapmış
İstanbul'da 16 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü! 2 saat önce bu paylaşımı yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsveç'teki skandal gösteriye suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsveç'teki skandal gösteriye suç duyurusu!