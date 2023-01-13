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AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı için istifalar devam ediyor.  AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş bugün itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

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AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, 2023 Yılı Genel Seçimleri milletvekilliği aday adaylığı dolayısıyla bugün itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Taş, açıklamasında 2018 yılı mart ayından bu yana yürütmekte olduğu AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevinden yine teşkilatların emrinde, ülkenin hizmetinde koşabilmek adına ayrıldığını söyledi.

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