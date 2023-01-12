AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu

Aksaray AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy görevinden istifa etti. Altınsoy yaptığı açıklamada "2023 genel seçimlerinde aday adayı olmak üzere il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. " dedi.

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AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in ardından Aksaray AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da görevinden istifa etti.

Altınsoy, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, “AK Partimizin kuruluşundan itibaren gönül bağı ile bağlı olduğum ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği ile başlayan hizmet yolculuğumda, merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği, 10 yıl belediye meclis üyeliği, 5 yıl belediye başkan yardımcılığı, belediye başkan vekilliği ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerini onurla ve gururla yürüttüğüm partimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 12 Eylül 2017 tarihinden bu güne kadar AK Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bugün itibariyle genel merkezimizin takdir ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 2023 genel seçimlerinde aday adayı olmak üzere il başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.