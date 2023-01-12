BIST 4.728
DOLAR 18,78
EURO 20,22
ALTIN 1.137,80
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu

AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu

Aksaray AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy görevinden istifa etti. Altınsoy yaptığı açıklamada "2023 genel seçimlerinde aday adayı olmak üzere il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. " dedi.

Abone ol

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in ardından Aksaray AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy  da görevinden istifa etti.

 Altınsoy, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, “AK Partimizin kuruluşundan itibaren gönül bağı ile bağlı olduğum ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği ile başlayan hizmet yolculuğumda, merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği, 10 yıl belediye meclis üyeliği, 5 yıl belediye başkan yardımcılığı, belediye başkan vekilliği ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerini onurla ve gururla yürüttüğüm partimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 12 Eylül 2017 tarihinden bu güne kadar AK Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bugün itibariyle genel merkezimizin takdir ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 2023 genel seçimlerinde aday adayı olmak üzere il başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında mevcut İl Başkanı Ömer Özmen dün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlgili Haberler
AK Parti il başkanı istifa etti! Bu sözlerle duyurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu! Dükkan sahibi kiracısına yaptı
Foto Galeri Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu! Dükkan sahibi kiracısına yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Çanakkale'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı
ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı
Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi
Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi
Eski koca cinnet getirdi okulun önünde dehşet saçtı!
Eski koca cinnet getirdi okulun önünde dehşet saçtı!
Bozdağ'dan Yargı Paketi açıklaması: Arabuluculuk kapsamını genişletiyoruz
Bozdağ'dan Yargı Paketi açıklaması: Arabuluculuk kapsamını genişletiyoruz
Kılıçdaroğlu yeniden Almanya'ya gidiyor! İmamoğlu için erken dönmüştü
Kılıçdaroğlu yeniden Almanya'ya gidiyor! İmamoğlu için erken dönmüştü
Bakan Kurum açıkladı! Devrim gibi karar: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor!
Bakan Kurum açıkladı! Devrim gibi karar: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Samet Akaydın ilk idmanına çıktı!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Samet Akaydın ilk idmanına çıktı!
İstanbul ve 6 ilde "hayali ihracat", "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli gözaltında 86 milyon TL...
İstanbul ve 6 ilde "hayali ihracat", "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli gözaltında 86 milyon TL...
TFF Süper Lig takımına transfer yasağı getirdi!
TFF Süper Lig takımına transfer yasağı getirdi!
Barış Yarkadaş 'saraya çalıştı' her satırı çok konuşulacak
Barış Yarkadaş 'saraya çalıştı' her satırı çok konuşulacak