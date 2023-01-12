Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu! Dükkan sahibi kiracısına yaptı

İddiaya göre dükkanın kiracısı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi Salih Yılmaz ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı. Dükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022’nin Kasım ayında imza attı. Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi Salih Yılmaz’ın talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık’ı arayarak ‘siz beni kandırdınız’ dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu.