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ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı

ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün kişisel ofisinde "gizli belgelerin" bulunduğu ortaya çıkmış ve Biden yaptığı açıklamada, "Şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum" demişti. Bugün ise Biden'a ait ikinci bir ofiste, Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma başka gizli belgelerin daha bulunduğu açıklandı.

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ABD Başkanı Joe Biden'a ait Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden devlete ait 10 gizli belge bulunmuştu. ABD basını, Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma yeni gizli belgelerin bulunduğunu duyurdu. Haberde, yeni belgelerin bu kez farklı bir ofiste bulunduğu belirtilirken, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yanıt vermediği kaydedildi.

"Şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum"

Biden, dün söz konusu belgelerin avukatları tarafından kilitli bir dolapta bulunduğunu ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verildiğini söyleyerek, "Ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum" demişti.

ABD basını, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan 10 gizli belge arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

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