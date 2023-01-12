BIST 4.719
DOLAR 18,78
EURO 20,23
ALTIN 1.137,93
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Samet Akaydın ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Samet Akaydın ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Samet Akaydin de ilk antrenmanına çıktı.

Abone ol

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı daha sonra kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular, iki grup halinde şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin de takımla birlikte ilk kez çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul ve 6 ilde "hayali ihracat", "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli gözaltında 86 milyon TL...
İstanbul ve 6 ilde "hayali ihracat", "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli gözaltında 86 milyon TL...
TFF Süper Lig takımına transfer yasağı getirdi!
TFF Süper Lig takımına transfer yasağı getirdi!
Barış Yarkadaş 'saraya çalıştı' her satırı çok konuşulacak
Barış Yarkadaş 'saraya çalıştı' her satırı çok konuşulacak
Yok böyle para hırsı... Dükkanın önüne kamyonla kum döktürdü: Kefenimi giydim
Yok böyle para hırsı... Dükkanın önüne kamyonla kum döktürdü: Kefenimi giydim
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'den şok sözler! 2 yıl önce çektiğim kasetlerim var
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'den şok sözler! 2 yıl önce çektiğim kasetlerim var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yarıyıl tatili için harekete geçti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yarıyıl tatili için harekete geçti!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umreye gidiyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umreye gidiyor
Weghorst İstanbul'dan ayrıldı! Beşiktaş, Manchester United'la anlaştı işte ödenecek rakam
Weghorst İstanbul'dan ayrıldı! Beşiktaş, Manchester United'la anlaştı işte ödenecek rakam
Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Ziya Selçuk'a büyük şok! Rekabet Kurulu, eski Milli Eğitim Bakanı'nın okulu için soruşturma başlattı
Ziya Selçuk'a büyük şok! Rekabet Kurulu, eski Milli Eğitim Bakanı'nın okulu için soruşturma başlattı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı! 5 buçuk yıl sürdü, 127 bin 292 başvuru yapıldı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı! 5 buçuk yıl sürdü, 127 bin 292 başvuru yapıldı
AK Parti ve MHP, Kürtler için yeni bir hamleye hazırlanıyor! Çözüm süreci gibi...
AK Parti ve MHP, Kürtler için yeni bir hamleye hazırlanıyor! Çözüm süreci gibi...