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Çalışma tamamlandı! Binlerce abonenin borcu silindi

Çalışma tamamlandı! Binlerce abonenin borcu silindi

DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, icrada olan 5 bin 198 aboneye ait 7 milyon 828 bin liralık borcu sildi.

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DİSKİ Genel Müdürlüğü, Resmi Gazetede yayınlanan 7420 sayılı kanun gereği, 15 Ağustos 2022’den önce su abonelerinden kaynaklı 2 bin liranın altındaki alacaklarına yönelik başlattığı icra takipleriyle ilgili çalışmasını tamamladı.

Çalışmada 15 Ağustos 2022 itibariyle 5 bin 198 abonenin 2 bin lirayı aşmayan toplam 7 milyon 828 bin 735 lira olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında icraya düştüğü tespit edilen alacakların silinmesi kararı alındı.

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