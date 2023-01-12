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"Sağlam kaynaklardan öğrendim" diyerek açıkladı! 10 belediye daha AK Parti'ye geçiyor

"Sağlam kaynaklardan öğrendim" diyerek açıkladı! 10 belediye daha AK Parti'ye geçiyor

tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, 'sağlam kaynaklardan öğrendim' dedi ve 10 belediyenin daha AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğunu belirtti. Görüşme yapılan belediye sayısının daha fazla olduğunu belirten Yakışıklı, Ak Parti'nin tüm ayrıntılara dikkat ettiğini belirtti.

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10 belediyenin daha AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Görüşmeler devam ediyor. tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, "AK Parti Genel Merkezi’nin bu hususta ciddi bir süzgeci var, her başvuruyu kabul etmiyor. Eğer “kriterler uygunsa” geçiş süreci ona göre tamamlanıyor." dedi. İşte Yakışıklı'nın yazısından ilgili bölüm:

“10 belediye Ak Parti’ye geçme hazırlığında”

Daha önce ekranlarda Ege Bölgesi’nden dört belediyenin daha AK Parti’ye geçmek için görüşmeler yaptığını duyurmuştum.

Sağlam kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla görüşme yapılan ve AK Parti’nin de sıcak baktığı 10 belediye başkanının “onaylanma süreci” bekleniyor. Görüşme yapılan belediye sayısı daha fazla, ancak “kriterlere uyan” sayının 10 belediye olduğu belirtiliyor.

Bu hususta “acele etmeyen” taraf AK Parti!

İnce eleyip sık dokuyorlar. Belediyelerin AK Parti’ye geçme isteklerinin iç dinamiklerine ve belediyenin durumuna bakıyorlar.

2019 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet partilerinden 42 belediye AK Parti’ye geçmiş. Belli ki bu sayı 50’yi aşacak.

AK Parti Genel Merkezi’nin bu hususta ciddi bir süzgeci var, her başvuruyu kabul etmiyor. Eğer “kriterler uygunsa” geçiş süreci ona göre tamamlanıyor.

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