Benzine zam! Kaşıkla indirim yaptılar kepçeyle zam koydular! 12 Ocak 2023 benzin fiyatları

Petrol fiyatlarında ki düşünün ardından dün 63 kuruş indirim yapılan benzine bu gece yarısı (13 Ocak 2023) itibariyle 80 kuruş zam geliyor! Dün kaşıkla verilen indirim bugün kepçeyle geri ayınacak...

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Araç sahiplerinin indirim sevinci kursaklarında kaldı. Dün indirim yapılan benzine bugün petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimin etkisiyle yapılan indirimden daha büyük zam yapılması kararı alındı. 66 kuruş indirim yapılan benzine bir gün sonra çok daha büyük zam yapılacak.

Bezine 88 kuruş zam yapılacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2023 (bu gece yarısı) itibariyle benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelecek. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmayacak.

Zamlı benzin fiyatları kaç lira olacak?

Dün benzin fiyatlarına gelen 63 kuruş indirimle benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düşmüştü.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 19,7 TL’ye, Ankara’da 19,9 TL’ye ve İzmir’de ise 19,88 TL’ye yükselecek.