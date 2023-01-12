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Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'yı ve seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti! Beni dinlemezseniz kriz çıkar

Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'yı ve seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti! Beni dinlemezseniz kriz çıkar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk canlı yayınında Altılı Masa'nın ortasına yeni bombalar koydu. "Cumhurbaşkanı yetkisini 6 liderle paylaşacak" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı da 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum" dedi, ne olur?" sorusu üzerine bombayı patlattı: "Kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider..."

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Altılı Masa'nın küçük ortaklarından Gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı. Önce, "Cumhurbaşkanı'nın her kritik kararında 6 genel başkanın imzası gerekecek" dedi. Bu kriz atlatılamadan Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplandıran Davutoğlu, altılı masa ortaklarını ve seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti.

Cumhurbaşkanının yetkilerini paylaşacağız

Altılı Masa iktidarında her partinin bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az bir bakanı olacağını açıklayan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı bilecek ki 5 veya 6 genel başkan onunla birlikte omuz omuza yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor" dedi. Davutoğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini gasp edeceklerini ya da ipotek altına alacaklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı ve Altılı Masa'yı tehdit!

Mehmet Akif Ersoy, "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı da 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum" dedi, ne olur?" diiye sordu. Davutoğlu, "Bunu dediği anda kriz çıkar, ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini çeker. Ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" diyerek hem daha seçilmemiş cumhurbaşkanını hem de Altılı Masa ortaklarını tehdit etti. 

AK Parti'de olsa bu kadar zarar veremezdi

Bunun üzerine gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "Ahmet Davutoğlu, AK Parti'de siyaset yapıyor olsa 6'lı masaya bu kadar zarar veremezdi. Tebrik ederim" paylaşımı yaptı. 

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