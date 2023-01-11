İyi Parti'de Buğra Kavuncu'nun görevi değişti

İyi Parti İstanbul Başkanı görevini yürüten Buğra Kavuncu, Meral Akşener'in Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı oldu.

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CHP'de birçok şehirde milletvekilliği adaylıkları için il başkanları istifa etmişti.

İyi parti'de de İstanbul İl Başkanı görevini yürüten Buğra Kavuncu'nun görevi değişti

Kavuncu, Meral Akşener'in Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı oldu.

"Sayın Meral Akşener 'e teşekkür ediyorum"

Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Buğra Kavuncu, Partimizin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz…" ifadelerine yer verildi.

Kavuncu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Milleti'ne umut olmak için çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin en kritik seçiminde böylesine önemli bir sorumluluğu tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 'e teşekkür ediyorum. O sene bu sene..." dedi.