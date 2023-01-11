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Suskunluğunu bozdu! Jorge Jesus'tan derbi açıklaması

Suskunluğunu bozdu! Jorge Jesus'tan derbi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaptığı paylaşımda "Şimdi galibiyet ve liderlik hedefine hep birlikte odaklanalım." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Jesus yaptığı paylaşımda, "Bizler için eşsiz bir ortam hazırlayan taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Bu durumun üstesinden gelerek, şimdi galibiyet ve liderlik hedefine hep birlikte odaklanalım." ifadelerine yer verdi. 

Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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