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Evlerinin altından gelen tıkırtıya indiler gördükleri şok etti

Evlerinin altından gelen tıkırtıya indiler gördükleri şok etti

Malezya'nın Borneo adasındaki Kuching'deki Kampung Tabuan Hilir'de yaşayan bir aile, evlerinin altından gelen tıkırtıya bakmak için aşağı indiklerinde dev bir timsahla karşılaştılar. Aile üyeleri hemen yetkililere haber verdi.

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Borneo adasındaki Kuching'deki Kampung Tabuan Hilir'de ikamet eden bir ailenin başına gelenler adeta tüyler ürpertti. Aile üyeleri evlerinin altından gelen tıkırtının ne olduğunu çözebilmek adına kilere indi fakat hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar.

Dev bir timsah vardı

Tıkırtıya neden olan canlının dev bir timsah olduğunu fark eden aile üyeleri hemen yetkililere haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen yetkililer, uzun süren çalışmaların ardından timsahı kontrol altına almayı başardı.

Boyu da hayli büyük

Ekipler daha sonra gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında timsahın boyunun 10 metre olduğunu belirledi. Timsah, yeniden doğaya salınmak üzere ekiplerce götürüldü.

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