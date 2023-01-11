CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Programı ertelendi

Geçtiğimiz haftalarda kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu kaybeden CHP lideri bu kez dayı acısı ile sarsıldı. Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz yaşamını yitirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim.Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programı ertelendi

Dayısı Ali Gündüz’ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı bir gün ertelendi.