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Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi konuştu! Bu dava kapatılacak Muhsin'in ölmesi birilerinin işine geliyordu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi konuştu! Bu dava kapatılacak Muhsin'in ölmesi birilerinin işine geliyordu

BBP'nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dava bugün görülüyor. Ölümünden 14 yıl sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanında zehir olup olmadığını araştırılması kararı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, "Ölmesi, herhalde birilerinin işine geliyordu. Bu davanın aydınlatılacağına inanıyor musunuz siz gazeteciler olarak? Biz inanmıyoruz, kapatmaya çalışıyorlar maalesef" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın üzerinden 14 yıl geçtikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanında zehir olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp görevlendirildi. 

Birkaç sefer tahlil yapıldı zaten...

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yazıcıoğlu'nun kan ve idrar örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini haberlerden öğrendiği söyledi. "Birkaç sefer oldu zaten bu tahlil yapılalı. Daha evvel ben de gittim, 'bir şey yok' dediler şimdi yeniden. Ne çıkacağını biz de bilmiyoruz" diyen Yusuf Yazıcıoğlu şöyle konuştu:

Bu davanın aydınlatılacağına inanmıyoruz

"Bu davanın aydınlatılacağına inanıyor musunuz siz gazeteciler olarak? Biz inanmıyoruz, kapatmaya çalışıyorlar maalesef. Kimler? Ne için? Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmesi, öldürülmesi ne için? Herhalde birilerinin işine geliyordu böyle ölmesi."

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