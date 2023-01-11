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Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı alkışlayan komutanları hedef aldı Perinçek'ten sert yanıt Türk subayına düşman olmuştur

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı alkışlayan komutanları hedef aldı Perinçek'ten sert yanıt Türk subayına düşman olmuştur

Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arifiye Bakım Fabrikasıyla ilgili iddialarına ilişkin sözlerini komutanların alkışlaması Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. Kılıçdaroğlu'nun çok ağır eleştirilere Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Törende konuşan Erdoğan, “Görüldüğü gibi birilerinin, ‘Ona buna satıldı' diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası, farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki affedersiniz restoranlarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı ekonomi komiserlerden yardım dileniyor” dedi.

Bu sözlerin ardından komutanlar Başkan Erdoğan'ı alkışladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında komutanları hedef alarak sert eleştiriler yöneltti.

Kılıçdaroğlu: Herkes haddini bilecek

Kılıçdaroğlu, "Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar Perinçek'e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı beraber olsunlar" dedi.

"Türk subayına düşman olmuştur"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek basın toplantısında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun komutanlara hakaret ettiğini söyleyen Perinçek, "Türk subayına düşman olduğunu göstermiştir" dedi.

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