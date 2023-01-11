Türkiye ve ABD'den ortak operasyon! DEAŞ'ın finans ağına büyük darbe

Türkiye ve ABD'nin ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın mali kaynaklarını büyük ölçüde sağlayan ağın başındaki isimlerin mal varlıkları bloke edildi.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), terör örgütü DEAŞ’a bir darbe daha indirdi. Terör örgütü DEAŞ’a Irak ve Suriye’den para transferi yapanlar odakta. Bu kapsamda kilit önem taşıyan bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Türkiye terörle mücadelesini yasa dışı finans kaynaklarına yönelik inceleme ve operasyonlarıyla da sürdürüyor.

Mal varlıkları dondurulan isimler

TRT Haber'in haberine göre, örgütün mali kaynaklarını büyük ölçüde sağlayan ağın başındaki isimlerin mal varlıkları bloke edildi. Bu kişiler, Irak uyruklu Brukan el Hatuni ve oğulları Muhammad ile Umar Abd Al Hamid.

500 bin doların üzerinde para gönderilmesini sağladılar

El Hatuni ve oğullarının, 2021'de Mersin’deki bir para transfer şirketiyle bağlantı kurduğu görüldü. Terör örgütü DEAŞ’a 500 bin doların üzerinde para gönderilmesine önayak oldukları belirlendi.

Şirketin adını değiştirmiş

El Hatuni'nin daha sonra bu para transfer şirketini alarak adını Wadi Alrrafidayn olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ’ın mali işlemlerini kolaylaştıran Lu’ay Jasim Hammadi al-Juburi’nin de mal varlıkları donduruldu.

Türkiye ve ABD'den ortak operasyon

Operasyon, Washington'la ortak yürütüldü. Örgüte finansal kaynak sağlamada kullanılan 2 kuruluşun mal varlıkları da bloke kapsamında.

Örgüte yardım için kurulan şirketler

Onlardan biri Wadi Alrrafidayn Gıda Maddeleri, diğeriyse Sham Express. 2 firmanın terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye, Suriye ve Irak arasında mali işlemlerini kolaylaştırmak için yasadışı para transferi yaptığı ve örgüte yardımda bulunmak amacıyla kurulduğu anlaşıldı.

"Ortaklaşa harekete geçildi"

Amerikan Hazine Bakanlığı da gelişmeyi resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. "ABD ve Türkiye, DEAŞ finansmanını durdurmak için ortaklaşa harekete geçti." ifadesine yer verildi. Mal varlıkları dondurulan kişilerin, örgütün finansal ağında kilit önemde olduğu aktarıldı.

Kaynak: TRT HABER