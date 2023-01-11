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Canan Kaftancıoğlu hakkında Fahrettin Altun'a hakaret davasında karar

Canan Kaftancıoğlu hakkında Fahrettin Altun'a hakaret davasında karar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

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Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.

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