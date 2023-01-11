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Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Gare du Nord'da bir tren istasyonunda bir saldırgan çok sayıda kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi.

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Kuzey Garı’nda yerel saatle 06.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 6 kişinin yaralandığı, çevredekilere rastgele saldırdığı belirtilen şahsın ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, saldırganın polisin etkili ve cesur müdahalesi sonucu yaralı olarak yakalandığını söyledi.

Saldırı nedeniyle tren seferlerinde aksaklık yaşandığı belirtildi.

Geçen ay da saldırı yaşanmıştı
Paris'te 23 Aralık 2022 tarihinde bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. 

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi.

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