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ABD'de evli kadın polisin kirli çamaşırları ifşa oldu: Karakolda 6 meslektaşla cinsel ilişki!

ABD'de evli kadın polisin kirli çamaşırları ifşa oldu: Karakolda 6 meslektaşla cinsel ilişki!

ABD'de bir polis karakolunda yasak aşk yaşandığı ve seks yapıldığının ortaya çıkması ülkede adeta infial yarattı. Evli olan kadın polisin, mesai saatleri sırasında meslektaşlarıyla defalarca cinsel ilişki yaşaması ifşa oldu. Kadın polis sessizliğe gömülürken meslektaşları rezilliği doğruladı...

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ABD’de bir polis karakolunda yaşananların ortaya çıkması ülkede infial yarattı. Tennessee eyaletindeki La Vergne polis karakolunda görevli memur Maegan Hall’un mesai arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği birbirlerine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, ABD merkezli WTVF TV’de yayınlanan haberde evli olan ve “açık ilişki” yaşadığı iddia edilen genç kadının çavuş Lewis Powell, memur Juan Lugo, çavuş Ty McGowan ve dedektif Seneca Shields ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Görevden uzaklaştırma

Yapılan kurum içi inceleme sonrasında bu isimler görevinden alınırken, Hall ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Patrick Magliocco ve Larry Holladay’in ise görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.

6 meslektaşıyla cinsel ilişki, Whatsapp grubundan...

Genç kadının 6 meslektaşıyla cinsel ilişkiye girdiği ve bunlardan bazılarının mesai saatleri içinde olduğu da belirtilirken bu 7 kişinin bir WhatsApp grubu kurduğu ve buradan cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştıkları da ortaya çıktı.

"Birçok kez yaptık"

Soruşturma sırasında Hall’un Powell ve Shields’a polis karakolunda ve karakoldaki spor salonunda oral seks yaptığı belirtilirken Magliocco da Hall ile cinsel ilişkiye girdiğini, “Birçok kez yaptık” sözleriyle doğruladığı belirtildi.

Öte yandan Hall’un eşinin ise bu durumdan rahatsız olduğu da belirtildi. Hall’un eşi Jedidiah Hall’un açık ilişkiye razı olmadığı ve bu durumdan çok rahatsız olarak şikayetçi olduğu da kayıtlara geçti.

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