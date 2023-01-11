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İYİ Parti'den Babacan'ın sözlerine sert cevap! Bizim için kabul edilemez

İYİ Parti'den Babacan'ın sözlerine sert cevap! Bizim için kabul edilemez

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "anadilde eğitim" sözlerine sert tepki gösterdi. Özlale, "Bizim için kabul edilemez. Bunlar bizim hoşumuza giden samimi bulduğumuz davranışlar değil." ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "anadilde eğitim" çıkışını İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale sert bir dille eleştirdi. Babacan'ın Anayasa'nın 66. maddesinin tekrardan revize edileceği ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirten Özlale, "Bunlar bizim hoşumuza giden samimi bulduğumuz davranışlar değil." dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Habertürk canlı yayınında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin çıkışına tepki gösterdi.

Özlale, "DEVA Partisi'nin anadilde eğitim gibi konularda, Anayasa'nın 66. maddesinin tekrardan revize edileceği ile ilgili bizim için kabul edilemez bazı açıklamaları oldu. Bunlar bizim hoşumuza giden samimi bulduğumuz davranışlar değil." dedi.

"Bizimle bir paylaşımda bulunmadılar"

Ümit Özlale, konuşmasında DEVA Partisi'nin kendileri ile Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmadığını belirterek, "Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.

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