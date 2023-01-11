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Cep telefonu alacaklar dikkat! Karar yayımlandı 12 bin liranın üzeri...

Cep telefonu alacaklar dikkat! Karar yayımlandı 12 bin liranın üzeri...

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.

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Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRT Haber'in aktardığına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.

Yenilenen ürünler...

Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

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